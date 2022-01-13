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Azubuike ve Kenan Özer, Yeni Malatyaspor'da

Azubuike ve Kenan Özer, Yeni Malatyaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyapor, Azubuike Okechukwu ve Kenan Özer ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Yeni Malatyapor, Azubuike Okechukwu ve Kenan Özer ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından 2 yeni transferi art arda açıkladı. Kulüpten yapılan ilk açıklamada son olarak Sivaspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Azubuike Okechukwu ile sezon sonunda kadar anlaşıldığını duyurarak, "Kulübümüz, takımımızda daha önce de forma giyen Azubuike Okechukwu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Azubuike'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra ise sarı-kırmızılı ekibin sosyal medyasından, Kenan Özer transferi de resmen duyuruldu. Açıklamada, Gaziantep FK'da forma giyen serbest statüdeki Kenan Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kenan Özer'e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi. - MALATYA

Azubuike ve Kenan Özer, Yeni Malatyaspor'da

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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