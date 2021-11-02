Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor

Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapan Aykut Kocaman, doğum gününü kutlayan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'la yemekte buluştu.

AYKUT KOCAMAN, AZİZ YILDIRIM'IN YANINA OTURDU

İstanbul Anadolu yakasında bir balık restoranında bir araya gelen ikiliye, Fenerbahçe eski yöneticileri de eşlik etti. Paylaşılan fotoğraf karesinde Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın yanına oturması dikkatlerden kaçmazken sarı-lacivertliler sosyal medyada fotoğrafa ilişkin binlerce yorum yaptı.

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