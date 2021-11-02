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Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve birlikte çalıştığı teknik direktörlerden olan Aykut Kocaman yemekte bir araya geldi. Yıldırım'ın doğum günü sebebiyle düzenlenen yemekte yan yana oturan ikilinin fotoğrafı sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapan Aykut Kocaman, doğum gününü kutlayan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'la yemekte buluştu.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor

AYKUT KOCAMAN, AZİZ YILDIRIM'IN YANINA OTURDU

İstanbul Anadolu yakasında bir balık restoranında bir araya gelen ikiliye, Fenerbahçe eski yöneticileri de eşlik etti. Paylaşılan fotoğraf karesinde Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın yanına oturması dikkatlerden kaçmazken sarı-lacivertliler sosyal medyada fotoğrafa ilişkin binlerce yorum yaptı.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor

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