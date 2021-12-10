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Aziz Yıldırım, Ali Koç'a ateş püskürdü: Şampiyonluk için yap

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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, Vitor Pereira hakkında yakın çevresine adeta ateş püskürdü. İddiaya göre; Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ısrarından dolay eleştirerek şampiyonluk için Vitor Pereira'yı kovması gerektiğini ifade etti

Fenerbahçe'nin istikrarsız performansı taraftarların tepkisini çekerken, Başkan Ali Koç'un Vitor Pereira'yla devam etme ısrarı geçmiş değil.

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DERT YANDI

Akşam'daki habere göre; Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine, "Bu hocayla başarı geleceği yok. Bir gün memnun eder, 2 gün süründürür. Åampiyonluğu kazandıracak kaliteyi gösterebilmiş değil. Biz zaten bunu gördüğümüz için gönderdik. Hala neyin inadı için başa getirip bu kadar süre sabredebiliyorlar?" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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"RAKİBİN ŞAMPİYON HOCA YOLLUYOR"

Başkan Aziz Yıldırım 2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş derbisine de dikkat çekerek, "Rakibimiz 2 kupa kazandırmış şampiyon hocası Sergen Yalçın'ı gönderirken, biz bu kadar puan farkı yemişken neyi bekliyoruz da göndermiyoruz? Derbiyi umarım kazanırız ama bir kaza yaşarsak her şey daha devre arası gelmeden biter. Koskoca Fenerbahçe'nin, aylarca hedefsiz kalması kabul edilemez" dediği aktarıldı.

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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Aziz yıldırım olaydı Fenerbahçe çok farklı yere gelirdi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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