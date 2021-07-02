Aziz Yıldırım'ın, "Kovduklarımı geri getiriyor, Alex de dönerse şaşırmam" kehaneti gerçek mi oluyor?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde çalışanlardan dönen son isim Vitor Pereira oldu. Ali Koç döneminde Ersun Yanal, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Volkan Ballı'dan sonra son olarak Vitor Pereira geldi. Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde basın toplantısında Ali Koç'u hedef alarak, "Benim gönderip getirmedikleri bir Alex kaldı, onu da getirirler artık" ifadeleri yeniden gündemin zirvesine çıktı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getirmesi spor kamuoyu adına sürpriz oldu. Daha önce 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli hoca, şampiyonluğu Beşiktaş'a kaybedince Aziz Yıldırım tarafından gönderilmişti. Başkan Ali Koç tarafından 5 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına getirilen Portekizli hoca bu konuda ilk değil.

ÖNCE ERSUN YANAL

Ali Koç, teknik direktör olarak Aziz Yıldırım'ın, "Ben olduğum sürece Fenerbahçe'de çalışamaz" dediği Ersun Yanal'ı göreve getirdi. Üstelik Koç da buna benzer bir açıklama yapmıştı. Ali Koç, "Ne bugün, ne de yarın Ersun hoca gündemimizde olmayacak" demişti. Teknik ekipte de yine Yıldırım döneminde ilişiği kesilen Marco Aurelio ve Selçuk Şahin gibi isimlere şans verdi. Volkan Demirel da yardımcı antrenör oldu.Emre Belözoğlu'nu futbolcu olarak geri döndü, sonra sportif direktör oldu, en son da teknik direktör olarak denendi.

"VOLKAN BALLI KULÜPTEN GİDECEK"

Yine idari menajer Volkan Ballı da Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye dönen isimler arasındaki yerini aldı. Aziz Yıldırım son basın toplantısında özellikle Ballı'nın Fenerbahçe'ye dönüşünü eleştirmiş ve "Kulübü şike yapmakla suçlayan bu adam oradan gidecek. Yoksa Ali Koç'u da onunla birlikte yollarım" şeklinde konuşmuştu.

"HERHALDE SIRADA ALEX VAR"

Son basın toplantısında bu duruma dikkat çeken eski başkan Aziz Yıldırım, "Benim gönderip de geri getirmedikleri bir Alex kaldı. Herhalde artık onu da getirirler" diyerek ironik bir gönderme yapmıştı.