Aziz Yıldırım'ın, "Kovduklarımı geri getiriyor, Alex de dönerse şaşırmam" kehaneti gerçek mi oluyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aziz Yıldırım'ın, "Kovduklarımı geri getiriyor, Alex de dönerse şaşırmam" kehaneti gerçek mi oluyor?

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde çalışanlardan dönen son isim Vitor Pereira oldu. Ali Koç döneminde Ersun Yanal, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Volkan Ballı'dan sonra son olarak Vitor Pereira geldi. Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde basın toplantısında Ali Koç'u hedef alarak, "Benim gönderip getirmedikleri bir Alex kaldı, onu da getirirler artık" ifadeleri yeniden gündemin zirvesine çıktı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getirmesi spor kamuoyu adına sürpriz oldu. Daha önce 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli hoca, şampiyonluğu Beşiktaş'a kaybedince Aziz Yıldırım tarafından gönderilmişti. Başkan Ali Koç tarafından 5 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına getirilen Portekizli hoca bu konuda ilk değil.

Aziz Yıldırım'ın, 'Kovduğum herkesi geri getiriyor, Alex de dönerse şaşırmam' kehaneti gerçek mi oluyor?

ÖNCE ERSUN YANAL

Ali Koç, teknik direktör olarak Aziz Yıldırım'ın, "Ben olduğum sürece Fenerbahçe'de çalışamaz" dediği Ersun Yanal'ı göreve getirdi. Üstelik Koç da buna benzer bir açıklama yapmıştı. Ali Koç, "Ne bugün, ne de yarın Ersun hoca gündemimizde olmayacak" demişti. Teknik ekipte de yine Yıldırım döneminde ilişiği kesilen Marco Aurelio ve Selçuk Şahin gibi isimlere şans verdi. Volkan Demirel da yardımcı antrenör oldu.Emre Belözoğlu'nu futbolcu olarak geri döndü, sonra sportif direktör oldu, en son da teknik direktör olarak denendi.

Aziz Yıldırım'ın, 'Kovduğum herkesi geri getiriyor, Alex de dönerse şaşırmam' kehaneti gerçek mi oluyor?

"VOLKAN BALLI KULÜPTEN GİDECEK"

Yine idari menajer Volkan Ballı da Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye dönen isimler arasındaki yerini aldı. Aziz Yıldırım son basın toplantısında özellikle Ballı'nın Fenerbahçe'ye dönüşünü eleştirmiş ve "Kulübü şike yapmakla suçlayan bu adam oradan gidecek. Yoksa Ali Koç'u da onunla birlikte yollarım" şeklinde konuşmuştu.

Aziz Yıldırım'ın, 'Kovduğum herkesi geri getiriyor, Alex de dönerse şaşırmam' kehaneti gerçek mi oluyor?

"HERHALDE SIRADA ALEX VAR"

Son basın toplantısında bu duruma dikkat çeken eski başkan Aziz Yıldırım, "Benim gönderip de geri getirmedikleri bir Alex kaldı. Herhalde artık onu da getirirler" diyerek ironik bir gönderme yapmıştı.

Aziz Yıldırım'ın, 'Kovduğum herkesi geri getiriyor, Alex de dönerse şaşırmam' kehaneti gerçek mi oluyor?
Aziz Yıldırım'ın, 'Kovduklarımı geri getiriyor, Alex de dönerse şaşırmam' kehaneti gerçek mi oluyor?
Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi
Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Çağla Altunkaya Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aziz Yıldırım'ın, "Kovduklarımı geri getiriyor, Alex de dönerse şaşırmam" kehaneti gerçek mi oluyor? - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 20:55:41. #1.16#

title