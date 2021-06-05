Aziz Yıldırım: Biz dik durmasaydık iş adamlarını ve sanatçıları da içeri alacaklardı
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Aziz Yıldırım: Biz dik durmasaydık iş adamlarını ve sanatçıları da içeri alacaklardı

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3 Temmuz sürecinde hapis yatan F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım mahkemenin kararını değerlendirdi. Yıldırım, o dönemde operasyonun kendileriyle sınırlı kalmayacağını belirterek, "Ben içerideyken duyuyordum, iş adamlarını ve sanatçıları dalga dalga alacaklardı. Yapamadılar. Çünkü biz dik durduk. Yoksa 100 katı daha fazla olay yaşanacaktı" diye konuştu.

3 Temmuz döneminde cezaevine giren F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şike kumpası davasının ardından yaptığı açıklamada tarihi bir karar alındığını söyledi.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları:

"İLK BİZ VERDİK"

Şikede kumpas davasının açılmasını sağlayan ve ilk dilekçeyi veren Aziz Yıldırım ile yürekli 108 kişidir. Bu davanın açılmasını sağlayan yürekli emniyet mensuplarına, bu davayı açan savcıya ve karar veren mahkeme heyetine teşekkür ediyorum.

"BU HAİNLER BAŞLATTI"

Kumpası kanıtlayan yüce Türk adaleti tarihi bir karar almıştır. Çünkü bu vatan hainlerinin aldığı cezaları Türk milleti vermiştir. Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Cübbeli Ahmet, casusluk kumpaslarını başlatan bu cezaları alanlar!

"BİR DE MEDYA AYAĞI VAR"

Kumpasın bir de medya ayağı var. Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var! O dönem FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor. Davaların açılması şart. Bu karar, vatanımız için, Cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır!

"100 KATI YAŞANACAKTI"

3 Temmuz 2011'den sonra kulüp ve taraftar ayağa kalktı, direnişe geçti. Ben içerideyken duyuyordum, iş adamlarını, sanatçıları alacaklardı ve dalga dalga geleceklerdi. Yapamadılar. Çünkü biz dik durduk. Yoksa 100 katı daha fazla olay yaşanacaktı."

Aziz Yıldırım: Biz dik durmasaydık iş adamlarını ve sanatçıları da içeri alacaklardı
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Aziz Yıldırım: Biz dik durmasaydık iş adamlarını ve sanatçıları da içeri alacaklardı - Haberler Spor
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