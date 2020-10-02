Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 5 zırhlı araç ile 3 askeri altyapı tesisi imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çatışmaların gece boyunca devam ettiğini, 5 zırhlı araç ve otomobil ile 3 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyuruldu.