Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor

Azerbaycan- Ermenistan sınırının Kelbecer ili yönünde Ermenistan askerlerinin 1 Azerbaycan askerini şehit etmesiyle başlayan gerginlik devam ediyor.

Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Kelbecer ili yönünde öğle saatlerinden itibaren başlayan gerginliğin devam ettiği bildirildi. Azerbaycan ordusuna ait birimlerin herhangi bir uçak veya top kullanmadan bu yönde karşı tarafı susturmak için yeterli müdahale tedbirlerini aldığı ve operasyonel koşulların Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Kelbecer'de öğle saatlerinde açtığı ateş sonucu 1 askerin şehit düştüğünü duyurmuştu.

(Kamil Nadirli/İHA)

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