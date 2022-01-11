Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan-Ermenistan sınırının Kelbecer ili yönünde Ermenistan askerlerinin 1 Azerbaycan askerini şehit etmesiyle başlayan gerginlik devam ediyor.

Azerbaycan- Ermenistan sınırının Kelbecer ili yönünde Ermenistan askerlerinin 1 Azerbaycan askerini şehit etmesiyle başlayan gerginlik devam ediyor.

Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Kelbecer ili yönünde öğle saatlerinden itibaren başlayan gerginliğin devam ettiği bildirildi. Azerbaycan ordusuna ait birimlerin herhangi bir uçak veya top kullanmadan bu yönde karşı tarafı susturmak için yeterli müdahale tedbirlerini aldığı ve operasyonel koşulların Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Kelbecer'de öğle saatlerinde açtığı ateş sonucu 1 askerin şehit düştüğünü duyurmuştu.

(Kamil Nadirli/İHA)

PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e şehit yakınlarından tepki: Meclis'ten atılmalılar

PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e şehit yakınlarından tepki: Meclis'ten atılmalılar

 Akçakale şehidinin acılı babasından ağlatan konuşma: Onu ancak hain pusularla tabuta koyabilirlerdi

Akçakale şehidinin acılı babasından ağlatan konuşma: Onu ancak hain pusularla tabuta koyabilirlerdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title