Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi olağanüstü toplantısının açılışında konuştu Açıklaması - Haberler
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi olağanüstü toplantısının açılışında konuştu Açıklaması

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi olağanüstü toplantısının açılışında konuştu Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın 44 günlük mücadele sonucunda Karabağ'daki işgali sonlandırdığını belirterek, "Azerbaycan halkı, ordusu ve baş komutanın 44 gün boyunca savaş alanındaki birliği, Azerbaycan topraklarındaki işgalde, statükoya güvenmenin başarı...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın 44 günlük mücadele sonucunda Karabağ'daki işgali sonlandırdığını belirterek, "Azerbaycan halkı, ordusu ve baş komutanın 44 gün boyunca savaş alanındaki birliği, Azerbaycan topraklarındaki işgalde, statükoya güvenmenin başarı şansı olmadığını gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacağı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Bayramov'un açılış konuşmasıyla başladı.

Bayramov, 27 Eylül'ün, Azerbaycan'ın Karabağ'da işgale son verişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Azerbaycan halkı, ordusu ve baş komutanın 44 gün boyunca savaş alanındaki birliği, Azerbaycan topraklarındaki işgalde, statükoya güvenmenin başarı şansı olmadığını gösterdi." diye konuştu.

Savaşın sonunda 30 yıllık Ermenistan işgalinin sona erdiğini anımsatan Bayramov, bu sonuca Azerbaycan ordusunun ve teknolojik kapasitesinin üstünlüğüyle ulaşıldığını belirtti.

Ceyhun Bayramov, Vatan Savaşı'nın, uluslararası hukuk ve adalet için de bir zafer olduğuna işaret ederek, "Bu aynı zamanda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini ile Azerbaycan topraklarındaki işgalin sona ermesini her zaman destekleyen Türk Konseyi'nin de önemli konumunu göstermiştir." ifadesini kullandı.

Tüm konsey üyesi ülkelere teşekkür eden Bayramov, "Bu vesileyle tüm konsey üyesi ülkelere, zirvelerde kabul edilen ve bakanlar düzeyindeki müteakip toplantı belgelerine yansıyan ilkeli tutumu için teşekkür etmek istiyorum. Azerbaycan halkı, 44 günlük savaş sırasında üye devletlerin kardeşçe sağladığı desteği, dayanışmayı, yakın çalışmayı, rehabilitasyon süreci ve yeniden yapılanmaya yönelik çabalarını takdir ediyor." dedi.

Bayramov, konuşmasının ardından katılımcıları, Vatan Savaşı'nda şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi olağanüstü toplantısının açılışında konuştu Açıklaması - Haberler
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