Azerbaycan'da Halvetiye tarikatının kurucusu Pir Ömer'in türbesi bulundu
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Azerbaycan'da Halvetiye tarikatının kurucusu Pir Ömer'in türbesi bulundu

Azerbaycan'da, İslam tasavvuf geleneğinde önemli bir yere sahip Halvetiye tarikatının kurucusu Pir Ömer'in türbesi bulundu.

Azerbaycan'da Halvetiye tarikatının kurucusu Pir Ömer'in türbesi bulundu
18.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:32

Azerbaycan'da, İslam tasavvuf geleneğinde önemli bir yere sahip Halvetiye tarikatının kurucusu Pir Ömer'in türbesi bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının katkılarıyla Şamahı ilinin Avahıl köyünde yapılan kazı çalışmalarında, Pir Ömer Halveti'ye ait olduğu tahmin edilen türbenin duvar ve kalıntıları, kabir, kitabeler ve muhtelif tarihi eserler tespit edildi.

"Ömer Sultan Ziyaretgahı" diye bilinen alanın mimari, inşaat ve peyzaj projeleri TİKA tarafından gerçekleştirildi.

Kazı çalışması Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü, Azerbaycan Kültür Bakanlığı Azerberpa Bilimsel Araştırma Proje Enstitüsü ve Şamahı Valiliği ile ortak yürütüldü.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, 25 Mayıs'ta Şamahı'ya gerçekleştirdikleri ziyarette, Pir Ömer Halveti türbesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

TİKA tarafından restorasyon işlerine başlanılacak

Arkeolojik çalışmaların ardından, alanda TİKA tarafından restorasyon işlerine başlanacak.

Bu kapsamda türbe ve diğer yapıların da içinde bulunduğu tüm tarihi doku, bütünsel bir yaklaşım içerisinde muhafaza edilecek ve alanda Pir Ömer Halveti ve Halvetilik ile ilgili müze oluşturulacak.

Azerbaycan'da 25 yıldır farklı alanlarda 950'yi aşkın kalkınma ve kültürel iş birliği projesi gerçekleştiren TİKA, Bakü yakınlarındaki Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi'nin de restorasyon projesini tamamladı ve çalışmalar yakında başlayacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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