Ayvalık'ta budanan odunlar dar gelirlinin sobasına gidiyor
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Ayvalık'ta budanan odunlar dar gelirlinin sobasına gidiyor

28.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:55
Ayvalık'ta budanan odunlar dar gelirlinin sobasına gidiyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların budanmasıyla elde edilen odunları, dar gelirli vatandaşlara ulaştırıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların budanmasıyla elde edilen odunları, dar gelirli vatandaşlara ulaştırıyor.

Kent merkezinde, Altınova, Küçükköy ve Cunda'da ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek ve sağlıklı tutmak amacıyla yapılan budama çalışmalarından kilolarca odun çıkarıldı. Kış mevsimi boyunca devam edecek uygulama sayesinde soba ile ısınmaya çalışan vatandaşların aile bütçelerine de katkıda bulunuluyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, budaması yapılan ağaçlardan çıkan odunların adresleri belirlenen dar gelirli vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi. Başkan Ergin,"Evlerine odun, kömür götüremeyen dar gelirli hemşerilerimiz var. Bu çalışmalarımızdan elde edilen odunları vatandaşlarımıza ulaştırarak, bacalarının tütmesine destek oluyor, katkı koyuyoruz. Kaldırımlarda, yol kenarlarında, parklarda, bahçelerde ve kent genelindeki tüm yeşil alanlarda bulunan ağaçlar budanıyor. Hem ağaçlar güçleniyor hem çıkan odunlar dar gelirli vatandaşların kış mevsiminde ısınmasını sağlıyor" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta budanan odunlar dar gelirlinin sobasına gidiyor
Ayvalık'ta budanan odunlar dar gelirlinin sobasına gidiyor
Ayvalık'ta budanan odunlar dar gelirlinin sobasına gidiyor
Ayvalık'ta budanan odunlar dar gelirlinin sobasına gidiyor
Ayvalık'ta budanan odunlar dar gelirlinin sobasına gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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