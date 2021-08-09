Ayvacıklı kız öğrenciler halteri sevdi
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Ayvacıklı kız öğrenciler halteri sevdi

Ayvacıklı kız öğrenciler halteri sevdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kurulan kız halter takımı harıl harıl çalışıyor.

Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kurulan kız halter takımı harıl harıl çalışıyor.

Samsun'un Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışmalara önceki yıl başlanan ancak pandemiden dolayı ertelenen kız halter takımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Haziran ayından itibaren başlayan çalışmalara çok sayıda kız öğrenci katılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Ülker, "Okulumuz adına ses getirecek bir farklı bir branşta spor yapılmasını arzu etmiştik. Yaptığımız araştırmalarda kız öğrencilerimizin de haltere karşı meraklı olduklarını tespit ettim. Ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Mustafa Berber'in de destekleriyle kız halter takımı oluşturmaya karar verdik. İlgi duyan öğrencilerimize imkanlar doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bu spor dalında da başarılı olacaklarından kuşkum yok. Okulumuzda rahatça çalışabilecekleri halter salonu oluşturuyoruz. Kızlarımızın gücü Ayvacık adına ses getireceğine inanıyorum. Halterle ilgilenen kız öğrencilerimizin adım adım başarıya doğru yürümeleri büyük keyif veriyor. Her birini tebrik ediyorum" dedi.

Halter sporunu çok sevdiklerini söyleyen öğrenciler ise mücadele etmeyi öğrendiklerini, bu anlamda kızlar olarak olarak elde ettikleri başarılarla güçlerini dünyaya göstermek istediklerini belirtiler. - SAMSUN

Ayvacıklı kız öğrenciler halteri sevdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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