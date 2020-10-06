Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var
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Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var

06.10.2020 09:58 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:11

Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var Verim alamadığı ayva ağacını kesmeyip aşıladı; ağaçta 2 çeşit armut, elma ve muşmula yetiştirdi Trabzon'da emekli bir akademisyen evinin bahçesinde verim alamadığı ayva ağacını kesmeyi kıyamayıp farklı meyveler aşılayınca tek ağaçta 3 farklı...

Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var

Verim alamadığı ayva ağacını kesmeyip aşıladı; ağaçta 2 çeşit armut, elma ve muşmula yetiştirdi

TRABZON - Trabzon'da emekli bir akademisyen evinin bahçesinde verim alamadığı ayva ağacını kesmeyi kıyamayıp farklı meyveler aşılayınca tek ağaçta 3 farklı meyve yetiştirdi.

Ortahisar ilçesi Akyazı mhallesi sakinlerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden emekli İngilizce okutmanı Kenan Koç, evinin bahçesinde bulunan ve meyve vermeyen ayva ağacını kesmeye kıyamadı. Ağaca muşmula, elma ve 2 çeşit armuttan çelik aşı yapan Koç, bugünlerde ağaçtaki farklı meyveleri görünce çok heyecanlandığını söyledi.

Aşıladığı ayva ağacında muşmula, elma ve armut çeşitlerinin bulunduğunu belirten Koç, "Genelde ayva ağacını kaliteli verim olsun diye muşmula aşısı yapılır. Ben de ayva ağacını dibinden aşıladım. Ağaçta elma, armut gibi meyvelerin olabileceğini düşünerek denedim. Ayva ağacı verim vermediği için ben de kesmeyerek bu şekilde değerlendirdim. Bu ağacımızda ayvadan başka hepsi var. Ağaçta, muşmula, armudun çeşitlerinin yanı sıra elma da vardı. Elmanın sonu geldiği için bitti" dedi.

Ağaçta farklı meyveleri görünce heyecanlandığını belirten Koç, "Benim uyguladığım amatörce bir olay. Çelik aşısı yapıyorum diğer aşıları pek bilemiyorum. Bunu sadece ayva ağacına uyguladım. Genelde elma, armut, muşmula, ayvaya uygulanabilen meyveler. Ağaçtaki meyveleri görünce heyecanlandım, insana mutluluk veriyor. Ağaçlarda değişik meyveler, kirazlarda da olabiliyor. Örneğin golden elma, sarı elma, kırmızı elma aynı ağaçta farklı cins meyve olabiliyor" diye konuştu.

Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var
Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var
Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var
Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA

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