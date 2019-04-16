Ayto Üyesi Murat Çay, TOBB Sektör Meclisi Toplantısında

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ve Meclis Başkanı Yavuz Özçağin başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan AYTO Üyesi Murat Çay'da hazır bulundu.

Sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek projeler konusunda da fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda açıklama yapan TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Murat Çay, "TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin sorumlu oldukları sektör meclisleri vardır. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi de Hakan Başkan'ın sorumlu olduğu meclislerden biri. AYTO Üyesi sigorta acenteleri bu konuda çok şanlılar çünkü bu mecliste Hakan Başkanımla birlikte AYTO'yu 2 kişi temsil ediyoruz. Üyelerimizin yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturma konusunda daha çabuk aksiyon alabiliyoruz. Sektörümüze verdiği destekten ötürü Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA