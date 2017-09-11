Aytemiz, Püis Başkanı Okumuş'u İstifaya Çağırdı
Aytemiz Akaryakıt YK Başkanı İsmail Aytemiz, onursal başkanlığını yürüttüğü Petrol Ürünleri İşveren Sendikası'nın (PÜİS) mevcut başkanı İmran Okumuş'u "bayilerin haklarını korumuyorsun" diye eleştirerek çekilmesini istedi.
Aytemiz Akaryakıt YK Başkanı İsmail Aytemiz, onursal başkanlığını yürüttüğü Petrol Ürünleri İşveren Sendikası'nın (PÜİS) mevcut başkanı İmran Okumuş'u "bayilerin haklarını korumuyorsun" diye eleştirerek çekilmesini istedi.
Kaynak: Dunya.com