Aytemiz Alanyaspor, ilk 3 maçta gol yemeyen Hatayspor'u 6-0 mağlup etti
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Aytemiz Alanyaspor, ilk 3 maçta gol yemeyen Hatayspor'u 6-0 mağlup etti

04.10.2020 17:59 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:04
Aytemiz Alanyaspor, ilk 3 maçta gol yemeyen Hatayspor'u 6-0 mağlup etti

Çağdaş Atan yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor , Ömer Erdoğan'ın ekibi Hatayspor'u konuk etti. Alanyaspor lige yeni yükselen rakibini sürklase ederken, 6-0'lık farklı skorla maçı kazanmasını bildi.

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 6-0'lık skorla kazandı.

Aytemiz Alanyaspor, 18. dakikada Anastasios Bakasetas ile gol perdesini açtı. 24'te Davidson farkı ikiye çıkardı. 35'te Adam Bareiro, takımının üçüncü golünü attı. 45+1. dakikada François Moubandje, ilk yarının skorunu belirledi.

Alanyaspor'da Davidson 67 ve 77'de iki gol daha atarak hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.

GOL YEMEYEN HATAY'A YARIM DÜZİNE GOL ATTILAR

Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a çıkardı ve liderlik koltuğuna yükseldi. İlk 3 haftada gol yemeyen ve 7 puan toplayan Hatayspor, hem ilk gollerini yedi hem de ilk mağlubiyetini aldı.

Milli maç arasından sonra Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

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