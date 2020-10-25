Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek tarihinde ilk kez 5 maçlık seri yakaladı

Süper Lig'in 6. hafta maçında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve 6. maçında da yenilgi yüzü görmeyerek haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Alanyaspor böylece, lig tarihlerinde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'in 6. haftasında lider Alanyaspor, evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Davidson ve 81. dakikada Babacar'dan geldi. Karagümrük'te Salibur'un 19. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından çizgiyi geçtiği gerekçesiyle verilen golü, VAR incelemesinin ardından topun tamamının çizgiyi geçmediği anlaşıldığından iptal edildi.

Alanyaspor'un Guimaraes'ten 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Davidson, böylece ligdeki 6. maçında 6. golünü atarak kendisini kanıtlamayı başardı.

ALANYASPOR'DAN TARİHİ SERİ

Öte yandan Akdeniz ekibi, evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazandı ve lig tarihlerinde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bu skorla 5 galibiyet ve 1 beraberliğe ulaşan Alanyaspor puanını 16 yaptı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Üst üste 3. maçından da galibiyet çıkaramayan Karagümrük ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olacakken, Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek.