Aytemiz Alanyaspor evindeki son maçta Erzurumspor'u ağırlayacak

AYTEMİZ Alanyaspor bu sezon evinde oynayacağı son maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

AYTEMİZ Alanyaspor bu sezon evinde oynayacağı son maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 41'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Bu sezon evindeki son maça çıkacak Alanyaspor, düşme hattından kurtulmayı hedefleyen rakibinden puan ya da puanlar almak istiyor. Karşılaşma yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, 57 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Ligin bitimine son 2 hafta kalırken Alanyaspor 5'incilik hedefini korumak istiyor.

ALANYASPOR EVİNDE KAYBETMİYORBugüne kadar ligde 3 kez karşı karşıya gelen iki ekip 1'er galibiyet aldı, bir maçta da puanları paylaştı. Ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan maç 1-1'lik skorla sona erdi. Geçen sezon Alanya'da oynanan maçı ise ev sahibi ekip 2-1'lik sonuçla kazandı. Akdeniz temsilcisi evinde oynadığı son 3 maçtan da puan almayı başarırken, ligde son 3 maçtır kazanamıyor. Düşme hattındaki Erzurumspor ise son 3 deplasman maçının 2'sini kazanırken, ligde son 3 maçtır kaybediyor.Aytemiz Alanyaspor maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Turuncu-yeşillilerde Khouma Babacar, Salih Uçan ve Ahmet Gülay sakatlıkları nedeniyle yarın kadroda yer almayacak. Salih, 39'uncu haftada deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve elmacık kemiğinde 2 kırık belirlendiği için sezonu kapattığı açıklanmıştı.Cezalı oyuncu bulunmayan Alanyaspor'da Efecan Karaca, François Moubandje, Jose Marafona ve Manolis Siopis sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Erzurumspor maçında kart görmeleri durumunda ligin son haftası deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düşecek.MUHTEMEL KADROAytemiz Alanyaspor'un Erzurumspor maçında sahada olması beklenen 11'i şöyle: Marafona- Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Efkan, Davidson, MustafaSAKAT: Khouma Babacar, Salih Uçan, Ahmet GülayCEZALI: Yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU