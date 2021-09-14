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Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, 5'inci haftada karşılaşacağı Galatasaray maçı için çalışmalara ara vermeden bugün gerçekleşen antrenmanla başladı. Giresunspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular günü izinli geçirdi. Diğer futbolcular ise Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleşen idmana ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerini düz koşu çalışması takip etti. Futbolcular idmanın ikinci yarısında taktik çalışmaları yaparak günü tamamladı.


Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Spor Haberleri
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