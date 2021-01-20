Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
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Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor

20.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:21
Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor

AYTEMİZ Alanyaspor, ligin 20'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

AYTEMİZ Alanyaspor, ligin 20'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Tekrardan çıkışa geçmek isteyen Alanyaspor, rakibinden puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Yarın saat 16.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maçı Turgut Doman yönetecek. Ligde son 9 haftadır sadece 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilen Akdeniz temsilcisi, deplasmandaki kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Bugüne dek rakip Erzurumspor ile ligde sadece geçen sezon karşılaşan Alanyaspor, bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Evindeki maçı 2-1 kazanan Akdeniz temsilcisi deplasmanda oynanan maçtan ise 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.SİOPİS CEZALIAytemiz Alanyaspor'da ameliyat olduktan sonra tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren kaleci Ufuk dışında sakat oyuncu bulunmazken, kötü gidişata 'dur' demek isteyen turuncu yeşillilerde yalnızca ön libero Manolis Siopis sarı kart cezalısı durumunda. Bu maçta takımla birlikte olamayacak Yunan oyuncu, Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı ve 4-1 mağlup ettiği rakibi Erzurumspor'a karşı teknik direktör Çağdaş Atan'ın ideale yakın kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Ayrıca takımda Moubandje ve Berkan Kutlu sarı kart cezası sınırındaki futbolcular.MUHTEMEL KADROAytemiz Alanyaspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Babacar"SAKAT: Yok

CEZALI: Siopis


- Antalya
Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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