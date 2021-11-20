Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 20 Kasım Süper Lig Alanyaspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?
2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş arasında oynanıyor. Yukatel Alanyaspor - Beşiktaş maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Alanyaspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş kaç kaç? Alanyaspor - Beşiktaş golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Alanyaspor - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı bitti mi? Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 20 Kasım Alanyaspor - Beşiktaş maçı hakkında bilgiler!
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Alanyaspor 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Aytemiz Alanyaspor'un attığı goller:
- 14. dakika : Khouma Babacar
- 90+4. dakika : Famara Diédhiou
Maç 2-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
- Aytemiz Alanyaspor : 2
- Beşiktaş : 0
Maç, Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Alper Ulusoy yönetiyor.
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Atiba, Ghezzal, Pjanic, Larin, Kenan Karaman
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
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