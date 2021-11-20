Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 20 Kasım Süper Lig Alanyaspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Alanyaspor - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı bitti mi? Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 20 Kasım Alanyaspor - Beşiktaş maçı hakkında bilgiler!

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Alanyaspor 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Aytemiz Alanyaspor'un attığı goller:

14. dakika : Khouma Babacar

90+4. dakika : Famara Diédhiou

Maç 2-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇ SONUCU

Aytemiz Alanyaspor : 2

Beşiktaş : 0

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Alper Ulusoy yönetiyor.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Atiba, Ghezzal, Pjanic, Larin, Kenan Karaman

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??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



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