Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 20 Kasım Süper Lig Alanyaspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi? - Haberler
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Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 20 Kasım Süper Lig Alanyaspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

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Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 20 Kasım Süper Lig Alanyaspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş arasında oynanıyor. Yukatel Alanyaspor - Beşiktaş maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Alanyaspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş kaç kaç? Alanyaspor - Beşiktaş golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Alanyaspor - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı bitti mi? Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 20 Kasım Alanyaspor - Beşiktaş maçı hakkında bilgiler!

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta Alanyaspor 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Aytemiz Alanyaspor'un attığı goller:

  • 14. dakika : Khouma Babacar
  • 90+4. dakika : Famara Diédhiou

Maç 2-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

  • Aytemiz Alanyaspor : 2
  • Beşiktaş : 0

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 20 Kasım Süper Lig Alanyaspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

Maç, Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Alper Ulusoy yönetiyor.

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Atiba, Ghezzal, Pjanic, Larin, Kenan Karaman

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