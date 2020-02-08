Aytemiz Alanyaspor: 1-1

08.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:07

Mustafa AKIN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

FENERBAHÇE: Altay - Isla, Jailson , Serdar, Dirar (Dk. 82 Ferdi), Ozan Tufan, Gustavo, Rodrigues (Dk. 90+2 Mevlüt), Kruse, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Deniz), Vedat MuriçAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih (Dk. 46 Ceyhun) Campos, Bakasetas (Dk. 80 Musa Çağıran), Efecan (Dk. 70 Mustafa Pektemek), CisseGOLLER: Dk. 53 Max Kruse (Fenerbahçe) - Dk. 29 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)SARI KARTLAR: Altay, Jailson, Serdar Aziz (Fenerbahçe) - Welinton, Salih, Marafona, Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 21'nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

5'inci dakikada Cisse'nin ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Bakasetas'ın vuruşunda Altay topu uzaklaştırdı.15'inci dakikada Dirar, Rodrigues ile verkaça girip topu Vedat'a aktardı. Vedat'ın yakın mesafeden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.22'nci dakikada Jailson'un ceza sahası içinde topa elle müdahale yapması ile hakem Ümit Öztürk, VAR'a baktıktan sonra penaltı noktasını gösterdi.24'üncü dakikada topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi ancak karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, Altay penaltı atışı öncesinde erken hamlede bulunduğu için atışı tekrarlattı.29'uncu dakikada topun başına tekrar geçen Cisse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.43'üncü dakikada Tolga Ciğerci'nin sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içine bulunan Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.51'inci dakikada Deniz'in ortası ile ceza sahası içinde bulunan Kruse topu Rodrigues'e indirdi. Siopis'in Rodrigues'e yaptığı faul sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.53'üncü dakikada topun başına geçen Kruse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.54'üncü dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Vedat'ın sağ çaprazdan vuruşunda top kalenin yanından az farkla auta çıktı.59'uncu dakikada ceza sahası içi sol taraftan içeri giren Campos'a Jailson'un yaptığı faul sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.61'inci dakikada topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci Altay kontrol etti.75'inci dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.78'inci dakikada Gustavo'nun ara pası ile sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunda kaleci Marafona topa iki hamlede sahip oldu.87'nci dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.88'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Isla, topu içeri çevirdi. Topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak Onur Bulut'a çarparak geri döndü. El ile oynama olduğu gerekçesi ile yapılan itirazlar sonrası VAR'a başvuran hakem Ümit Öztürk, penaltı olmadığına hükmetti.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle son buldu.

Kaynak: DHA