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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (DK. 37 Caiçara), Ravil Tagir, Duarte, Lima (Dk. 89 Atabey Çiçek), Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Visca, Aleksic (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (DK. 37 Caiçara), Ravil Tagir, Duarte, Lima (Dk. 89 Atabey Çiçek), Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Visca, Aleksic (Dk. 70 Ahmed Kutucu), Gulbrandsen (Dk. 70 Muhammet Demir)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Mevlja, Siopis, Umut Güneş, Candeias (Dk. 72 Tayfur Bingöl), Borja (Dk. 81 Juanfran), Efecan Karaca (Dk. 81 Ahmed Ildız), Famara (Dk. 87 Efkan Bekiroğlu), Davidson

Gol: Dk. 12 Borja (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: DK. 30 Davidson, Dk. 64 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

66. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca sol kanattan kullandığı kornerde topu ceza sahası dışına gönderdi. Caiçara'nın topun gelişine çok şık vurdu, kaleci Serkan köşeye giden topu son anda kurtardı.

68. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Gulbrandsen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ndayishimiye, sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Serkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada Aytemiz Alanyaspor kalecisi Serkan'ın hatalı pasını ceza sahasında önünde bulan Deniz Türüç'ün gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadele konuk ekibin 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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