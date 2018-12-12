Ayso Başkanı Şahin; "Doğalgaz Sayesinde Aydın'daki Çevre Kirliliği Azaldı"

AYDIN (İHA) – Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, "Doğalgazın yaygınlaşmasıyla kış aylarında Aydın'daki çevre kirliliği önemli ölçüde azaldı" dedi.

AYSO yönetimi Aydın'da faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketini ziyaret etti. Ziyarete AYSO Meclis Başkanı Gökhan Maraş, AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, AYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş ve Sinan Yılmaz ile AYSO Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Dursun katıldı. Heyeti, Enerya Enerji Aydın Gaz İşletme Müdürü Osman Ersöz karşıladı.

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, üyelerin talepleri doğrultusunda sanayiciye verilen doğalgazın m3/birim fiyatlarının diğer çevre illere göre neden yüksek olduğu konusunda bilgi istedi. Şahin; "Doğalgazın yaygınlaşmasıyla kış aylarında Aydın'daki çevre kirliliği önemli ölçüde azaldı. Kullanıcı sayısının artmasının çevreye daha çok olumlu etkisi olacaktır. Doğalgazın yaygınlaştırılmasının modern bir şehir hayatı için önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi. - AYDIN