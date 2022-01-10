Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Terim, Başkan Elmas'ın teklifini duyunca çıldırdı: Bildiğiniz gibi yapın

Galatasaray'ın Giresunspor'a kaybettiği maçtan sonra ipler koptu. Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'ın telefonlarına dönmedi. Ayrılık konuşması da çok sert geçti. Habertürk'te Başkan Burak Elmas'ın, Fatih Terim'e yaptığı teklifin detayları paylaşıldı.

"HOCAM SEN YÖNET"

Görüşmede Başkan Elmas, teknik direktör Terim'e "Hocam 20 küsur yıldır farklı dönemlerde beraber çalıştık. En büyük başarıları beraber elde ettik. Sen camiamız için önemli ve değerli bir isimsin. Bu süreçte sen de yıpranıyorsun. Gel Sportif A.Ş.'de görev al. Yönetim kurulu üyesi ol, murahhas aza ol. Yeni teknik direktörü de birlikte belirleyelim. Sportif A.Ş.'ye tecrübenle güç kat. Ama artık saha kenarını bırak. Takımı gençleştirirken, kulübede de böyle bir şey yapalım. Sen de bu işi şirket yöneticisi olarak yönet" dedi.

"BİLDİĞİNİZ GİBİ YÖNETİN"

Terim, Burak Elmas'ın bu teklifini hiç düşünmeden reddederken, "Ben bu gençleştirme operasyonu için kariyerimi ortaya koydum. Siz ise benim arkamda durmadınız. Şimdi bana yönetim kurulu teklif ediyorsunuz. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Buyurun takım sizin, kulüp sizin; bildiğiniz gibi yönetin" diyerek Başkan'a istifasını sundu.

Bu yanıt karşısında şaşıran Başkan Elmas, "Tamam o halde" diyerek Florya'dan ayrıldı.

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

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