Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi - Haberler Spor
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Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için Teknik Direktör Vitor Pereira ile sorunu olduğu iddia edilen Mesut Özil'e Katar'dan teklif var. Sezon başı teklifi reddeden Mesut'un, bu kez değerlendirmeye aldığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü 10 numarası Mesut Özil'e Katar ekipleri yeniden kanca attı. İlk etapta teklife sıcak bakmayan Özil, Vitor Pereira ile arasındaki soğukluk sürerse ayrılık çanlarını çalacak.

Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi

AYNI TAKIM

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Real Madrid ve Arsenal döneminde de isteyen Al Sadd, bir kez daha nabız yoklamaya başladı. İlk etapta net cevap vermeyen deneyimli on numara, kapıyı hemen kapatmadı. bir süre daha Fenerbahçe'deki durumuna bakacak.

Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi

SORUN DEVAM EDERSE AYRILACAK

Vitor Pereira ile aradaki soğukluğun devam etmesi halinde ise Mesut Özil'in, yönetime başvurarak Katar'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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