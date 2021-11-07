Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için Teknik Direktör Vitor Pereira ile sorunu olduğu iddia edilen Mesut Özil'e Katar'dan teklif var. Sezon başı teklifi reddeden Mesut'un, bu kez değerlendirmeye aldığı bildirildi.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü 10 numarası Mesut Özil'e Katar ekipleri yeniden kanca attı. İlk etapta teklife sıcak bakmayan Özil, Vitor Pereira ile arasındaki soğukluk sürerse ayrılık çanlarını çalacak.
AYNI TAKIM
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Real Madrid ve Arsenal döneminde de isteyen Al Sadd, bir kez daha nabız yoklamaya başladı. İlk etapta net cevap vermeyen deneyimli on numara, kapıyı hemen kapatmadı. bir süre daha Fenerbahçe'deki durumuna bakacak.
SORUN DEVAM EDERSE AYRILACAK
Vitor Pereira ile aradaki soğukluğun devam etmesi halinde ise Mesut Özil'in, yönetime başvurarak Katar'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.
Haberler.com - Spor Haberleri
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