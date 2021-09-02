Aynı oyunculara takılıp kaldılar! Beşiktaş ve Galatasaray, şimdi de Elneny için savaşa tutuştu
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Aynı oyunculara takılıp kaldılar! Beşiktaş ve Galatasaray, şimdi de Elneny için savaşa tutuştu

Haberler.com - Haberler | Spor

Bu transfer döneminde Ghezzal, Rosier, Gedson'da savaşa tutuşan ezeli rakipler, şimdi de Mohamed Elneny için birbirine girdi. İki takım da Arsenal'a teklifini sundu. Beşiktaş'ta kiralık oynayan Elneny, Siyah-Beyazlı takıma daha yakın.

Orta saha arayan Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine aynı isimler geliyor. Arsenal'a Elneny için Beşiktaş teklif yaptı, devreye Galatasaray girdi. Sarı-Kırmızılılar'da Mısırlı orta saha için önerisini sundu.

KARTAL'A DAHA YAKIN

Arsenal'da kadroda düşünülmeyen Elneny, Beşiktaş'a daha yakın. Sergen Yalçın bu futbolcuyu çok seviyor ve Şampiyonlar Ligi faktörü de var.

Aynı oyunculara takılıp kaldılar! Beşiktaş ve Galatasaray, şimdi de Elneny için savaşa tutuştu

"HÜCUM OYNAMAYI ÖĞRETTİK"

Sergen Yalçın, Rıdvan Dilmen'in programında Elneny hakkında, "Klasik ön liberoydu. Ona önde oynayabileceğini söyledik. İki yönlü oynadığında kendisi de farkına vardı karakterinin. Çok beğendiğim bir oyuncu, takımımda isterim" ifadelerini kullanmıştı.

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Aynı oyunculara takılıp kaldılar! Beşiktaş ve Galatasaray, şimdi de Elneny için savaşa tutuştu - Haberler Spor
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