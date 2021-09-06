Bir günde iki transfer! Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba resmen Alanyaspor'da
Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan'la yolları ayırdıkdan sonra takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirdi. Bugün Korkmaz'la birlikte Emre Akbaba'nın da Galatasaray'dan transfer edildiği açıklandı.
Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi. Alanya'daki performansıyla Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba da tekrar yuvaya döndü.
"ALLAH UTANDIRMASIN"
Emre Akbaba veda paylaşımında, "Başta Fatih Hoca olmak üzere üzerimde emeği olanlara teşekkür ediyorum... İnandığımız hedeflerde birlikte yol alacağımız Alanyaspor camiasına yeniden merhaba demek istiyorum. Ben hazırım, Allah utandırmasın..." ifadelerini kullandı.