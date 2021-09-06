Bir günde iki transfer! Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba resmen Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan'la yolları ayırdıkdan sonra takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirdi. Bugün Korkmaz'la birlikte Emre Akbaba'nın da Galatasaray'dan transfer edildiği açıklandı.