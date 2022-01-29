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Aykutalp Derkan'dan sağduyu çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aykutalp Derkan'dan sağduyu çağrısı

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, ocak divan ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Divan başkanlığı olarak camiamızın bütün paydaşlarını sükunete, sağduyuya ve enerjimizi iç çekişmelere değil, birlik olup dışa yöneltmemizi tavsiye ediyoruz" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, ocak divan ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Divan başkanlığı olarak camiamızın bütün paydaşlarını sükunete, sağduyuya ve enerjimizi iç çekişmelere değil, birlik olup dışa yöneltmemizi tavsiye ediyoruz" dedi.

Galatasaray'da ertelenen ocak ayı divan kurulu toplantısı video-konferans yöntemi ile yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Gündüz Kılıç'ın 'Galatasaray bir his takımıdır' sözünü hatırlatarak, "Geçtiğimiz bu günlerde acaba biz bu halatı herkes bir başka tarafından çekiştirmeyip aynı yönde hep birlikte çekebiliyor muyuz? Divan Başkanlığı olarak camiamızın bütün paydaşlarını sükunete, sağduyuya ve enerjimizi iç çekişmelere değil, birlik olup dışa yöneltmemizi tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gündüz Kılıç, Divan Kurulu, Galatasaray, Ocak, Spor, Haber

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