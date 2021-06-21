Aykut Uluç, İnegölspor'da
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Aykut Uluç, İnegölspor'da

Aykut Uluç, İnegölspor'da
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, 2'nci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'dan orta saha oyuncusu Aykut Uluç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, 2'nci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'dan orta saha oyuncusu Aykut Uluç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Ozan Can,  "Aykut Uluç kardeşimiz uzun zamandan beri takip ettiğimiz, izlediğimiz, ilgilendiğimiz bir arkadaşımızdı. Kendisi sağ olsun bizi kırmayıp buraya geldi. Oturduk, konuştuk ve anlaştık. Kendisine huzurlarımızda teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl için bildiğiniz gibi iddialı bir kadro kurmak üzerine çalışmamız devam ediyor. Aykut kardeşimizde bu kadronun önemli bir taşı olacağını düşündüğümüz için kendisini takımımıza kattık. Umarım önümüzdeki yıl başarılı bir şekilde sezonumuzu geçireceğiz. Birkaç oyuncu arkadaşımızla daha görüşüyoruz. Özellikle ileri uç kısımda ilgilendiğimiz arkadaşlarımız var. Muhtemelen önümüzdeki günler içinde anlaşma yapılarak duyururuz" dedi.Aykut Uluç ise "Öncelikle başkanımız olsun yönetim kurulumuz olsun. Sıcak karşılama için kendilerine teşekkür ediyorum. İnegöl'e defalarca karşılıklı oynadım. Geçen senede buraya transferim söz konusuydu ama nasip bugüneymiş. Bu senede iddialı bir kadro oluşuyor. Tanıdığımız insanlar, tanıdığımız hocamız var. Hedeflerimiz doğrultusunda iyi bir kadro oluşturuluyor ve inşallah bende bu hedeflere faydalı olmaya geldim. Allah'ın izniyle de İnegöl halkını bu sene çok mutlu etmek istiyoruz"ifadelerini kullandı.


- Bursa
Aykut Uluç, İnegölspor'da
Aykut Uluç, İnegölspor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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Aykut Uluç, İnegölspor'da - Haberler Spor
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