İstifa eden Aykut Kocaman'ın koltuğu 1 günde doldu! ! Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başlıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstifa eden Aykut Kocaman'ın koltuğu 1 günde doldu! ! Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başlıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Karagümrük'e kaybedilen maçın ardından istifasını sunacağını açıkladı. Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu ismini ilk sıraya aldı. Başkan Göksel Gümüşdağ ve kulüple yakın ilişkileri olan Belözoğlu'nun da göreve sıcak baktığı belirtildi.

Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine listenin başına Emre Belözoğlu geçti.

Aykut Kocaman'ın istifası hemen unutuldu! Takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor

SICAK BAKIYOR

İHA'nın haberine göre; Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim yüksek ihtimalle Emre Belözoğlu olacak. Medipol Başakşehir'de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor.

İKİNCİ YUVASI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başkaşehir'de yaklaşık 5 sene top koşturan Emre Belözoğlu, bu kulübü artık ikinci yuvası olarak görüyor. Belözoğlu ve Göksel Gümüşdağ'ın arası çok iyi. Başakşehir takımına sıcak bakıyor.

İstifa eden Aykut Kocaman'ın koltuğu 1 günde doldu! ! Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başlıyor
Haberler.com - Spor Haberleri
Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor

Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor

 Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Emre de kaldığı yerden devam eder küme düşürür
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Özge Özder İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Balotelli Mehmet Topal Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Demirtaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstifa eden Aykut Kocaman'ın koltuğu 1 günde doldu! ! Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:19:12. #1.12#