Başakşehir'de Aykut Kocaman'ı eleştirdikten sonra kadro dışı kalan Caiçara affedildi

Sezona Aykut Kocaman yönetiminde çok kötü başlayan Medipol Başakşehir, ilk 7 haftada 6 puan toplayabildi. Turuncu-lacivertli ekipte Junior Caiçara peş peşe alınan kötü sonuçların ardından takımın sistemini eleştirdiği için kadro dışı bırakılmıştı. İstanbul ekibi yeni bir açıklama yaparak, Brezilyalı bekin takıma geri döndüğünü duyurdu.

4 EKİM GÜNÜ TAKIMLA ANTRENMANLARA BAŞLIYOR

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Junior Caiçara'nın durumu teknik ekibimizden gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir." denildi.

JUNIOR CAIÇARA NE DEMİŞTİ?

Caiçara, yaptığı paylaşımda "Savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte böyle oynamıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti" ifadelerini kullanmıştı.

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