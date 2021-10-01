Başakşehir'de Aykut Kocaman'ı eleştirdikten sonra kadro dışı kalan Caiçara affedildi
Medipol Başakşehir'de Junşor Caiçara, Aykut Kocaman'ı sosyal medya üzerinden "Savunmayı düşünerek oynanamamalıyız" ifadelerini kullanarak eleştirmişti. Paylaşımı sonrası kadro dışı kalan futbolcu affedildi. Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Junior Caiçara'nın 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir" denildi.
Sezona Aykut Kocaman yönetiminde çok kötü başlayan Medipol Başakşehir, ilk 7 haftada 6 puan toplayabildi. Turuncu-lacivertli ekipte Junior Caiçara peş peşe alınan kötü sonuçların ardından takımın sistemini eleştirdiği için kadro dışı bırakılmıştı. İstanbul ekibi yeni bir açıklama yaparak, Brezilyalı bekin takıma geri döndüğünü duyurdu.
4 EKİM GÜNÜ TAKIMLA ANTRENMANLARA BAŞLIYOR
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Junior Caiçara'nın durumu teknik ekibimizden gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir." denildi.
JUNIOR CAIÇARA NE DEMİŞTİ?
Caiçara, yaptığı paylaşımda "Savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte böyle oynamıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti" ifadelerini kullanmıştı.