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Aykut Kocaman'dan Yalova Belediyesi'ne ziyaret

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yalova Belediyesi'ni ziyaret etti.

24.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:05
Aykut Kocaman'dan Yalova Belediyesi'ne ziyaret

Konyaspor Teknik Direktörü , 'ni ziyaret etti.


Belediye Başkanı Vefa Salman, Konyaspor Teknik Direktörü ve eski milli futbolcu Aykut Kocaman'ı makamında ağırladı. Belediyeye gelişinde konuğunu kapıda karşılayan Salman, ardından Kocaman'a belediye çalışmaları ve Yalova Belediyespor çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Salman, Aykut Kocaman'a çeşitli hediyeler takdim etti. Ardından Atatürk'ün Yürüyen Köşk'ünü ziyaret eden Aykut Kocaman, köşk hakkında bilgiler aldı. Ziyaretlerde Aykut Kocaman'a eşi Arzu Kocaman da eşlik etti. - YALOVA

Kaynak: İHA
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