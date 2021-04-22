Aykut Kocaman'dan 5 değişiklik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aykut Kocaman'dan 5 değişiklik

Aykut Kocaman'dan 5 değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe mücadelesinin 11'inden 5 değişiklik yaparak Kasımpaşa karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe mücadelesinin 11'inden 5 değişiklik yaparak Kasımpaşa karşısına çıktı.

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bu zorlu müsabakada turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, geride kalan haftada Fatih Terim Stadı'nda 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının 11'inden 5 değişiklik yaparak Paşa karşısına çıktı.

Kocaman, savunma hattında Cemali, Ponck ve Ndayishimiye'nin yerine Uğur Uçar, Epureanu, Duarte 3'lüsüne şans verdi. Orta sahada kırmızı kart cezalısı olan Mahmut Tekdemir ile Mehmet Topal, santrfor bölgesinde de Crivelli ile Chadli yer değiştirdi.

M.Başakşehir'in Kasımpaşa karşılaşması 11'i şöyle:

"Volkan - Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali - Mehmet, Tolga, Visca, Giuliano, Aleksic - Chadli"

(Uygar Aydın/İHA)

Aykut Kocaman'dan 5 değişiklik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek
Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek
Çebi'den rakiplere ve eski başkan Orman'a transfer göndermesi: Ruh oluşturmalısınız, bu iş parayla olmuyor
Çebi'den rakiplere ve eski başkan Orman'a transfer göndermesi: Ruh oluşturmalısınız, bu iş parayla olmuyor
İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti
İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aykut Kocaman'dan 5 değişiklik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:17:00. #1.16#

title