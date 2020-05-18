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Aykut Demir: "TFF'nin almış olduğu karar şaşırtıcı"

BB Erzurumspor'un deneyimli futbolcusu Aykut Demir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligleri başlatmasıyla ilgili aldığı karar için, "TFF'nin almış olduğu karar şaşırtıcı" ifadelerini kullanırken, kendilerini umursamayan kişiler olduğunu söyledi.

Aykut Demir:
18.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:53

BB Erzurumspor'un deneyimli futbolcusu Aykut Demir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligleri başlatmasıyla ilgili aldığı karar için, "TFF'nin almış olduğu karar şaşırtıcı" ifadelerini kullanırken, kendilerini umursamayan kişiler olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da 11 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkmasının üzerine takımdaki futbolculardan Türkiye Futbol Federasyonu'na sitemler devam ediyor. Karantinadaki futbolculardan Aykut Demir, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Kendisinin karantina altında olduğunu ve bu durumun sorumlusunun ise TFF olduğunu ifade eden Aykut Demir, "Malum olduğu üzere hem dünyada hem de Türkiye'de olmak üzere elim bir salgın ile mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele süresince almış olduğu önlemlerden dolayı başta sağlık bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve bu mücadelede canını hiçe sayarak çalışan herkese teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca şunları belirtmeden de geçemeyeceğim. Bunca tedbirler kapsamında her türlü sosyal faaliyet alanlarının durdurulduğu, camilerimizin ve en kutsal mekanımız Kabe'nin dahi ibadete kapatıldığı bir ortamda böylesine kutsal sayılacak derecede futbol için alınan kararlar cidden düşündürücüdür. Hayatın durduğu insanların bu denli korktuğu bir zamanda bu şekilde açıklamalar akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Ancak Takdir-i İlahi o ki ben şahsım olarak böyle bir imtihan ile karşı karşıya kaldım ve şu an karantina altındayım. Şu an içinde bulunduğumuz mukadderat. Kendimizi bu şekilde teskin etmeye çalışsak da bu halin sorumluları ortadadır. Bu hususta en çok tedirgin olduğum nokta ailem ve çocuklarımdır" dedi.

"TFF'nin almış olduğu karar cidden şaşırtıcı"

Demir, alınan tüm önlemlere rağmen TFF'nin aldığı kararların şaşırtıcı olduğunu belirterek "Buradan şunu belirtmek isterim ki alınan tedbirler gereği bu zaman zarfında bulunduğum şehri ve evimi hiçbir şekilde terk etmedim. Sadece şahsi ihtiyaçlarımı karşılamak için kısa süreliğine dışarıda bulundum. Anlaşıldığı üzere korona virüs sanıldığından daha sinsi ve daha tehlikeli. Lütfen bana bir şey olmaz diyerek gereksiz yere dışarıda gezmelere mahal vermeyelim ve normalleştirme çalışmalarında da ilk gün ki tedbirleri sergileyelim. Hayırlısıyla atlatacağız inşallah. Bunca alınan tedbirlere rağmen TFF'nin almış olduğu karar cidden şaşırtıcıdır. Bakıyorum ki bizim bu durumumuzdan pek de etkilenmeyen ve hayatımızın hiçe sayılmasında umursamaz davranan kimseler var. Unutulmaması gereken şudur ki bizler bir baba, bir eş, bir evladız. Bizlerin hayatını hiçe saymakla yakınlarımızın da hayatlarının hiçe sayıldığı unutulmamalıdır. Bu TFF'nin kendi kararıdır diyerek önemsenmemesi de ayrı bir konudur" şeklinde konuştu.

"Her an hasta olabilirim psikolojisi ile ne kadar verimli sonuçlar alınabilir"

Birlik ve beraberlik olmadan futbol oynanmayacağını kaydeden Aykut Demir, "Doğru söyleyenin, dokuz köyden kovulduğu da bir gerçektir. Birlik ve beraberliğin olmadığı duyguların paylaşılmadığı ortak bir sevincin olmadığı bir maç ne ifade eder. Her an hasta olabilirim psikolojisi ile ne kadar verimli sonuçlar alınabilir. Biz bu hastalığı Allah'ın izniyle bir şekilde atlatırız, atlatacağız. Endişemiz; bulaşıcı olan bu hastalığı atlatamayacak olanlara bulaştırma riski. Başkasının vebali çok ağır. Allah korusun" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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