Ayının saldırısı sonucu yaralanan çiftçi tedavisinin ardından taburcu edildi Giresun'un Alucra ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayarak yaralanan çiftçi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Giresun'un Alucra ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayarak yaralanan çiftçi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Konaklı köyünde önceki gün hayvanlarını otlatan Sinan Zavalsız, iki ayıyla karşılaştı.

Ayılardan birinin saldırması sonucu bacağından yaralanan çiftçi, yakınları tarafından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Zavalsız, gazetecilere yaptığı açıklamada, elindeki değnekle ayılara karşı koymaya çalıştığını söyledi.

Zavalsız, şöyle konuştu:

"Pençe ve çenesiyle saldırdı. Bir ara kurtuldum ve çam ağacına çıktım. Kardeşime telefon açtım ve yardım istedim. Yakınlarım geldi ve beni hastaneye götürdü."

Zavalsız, yöre halkının ayılar yüzünden tedirgin olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA