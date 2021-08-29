Ayhancan Güven, Belçika'da podyumda
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Ayhancan Güven, Belçika'da podyumda

Ayhancan Güven, Belçika'da podyumda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin en başarılı motorsporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nin beşinci yarışında ikinci podyum derecesine ulaştı.

Türkiye'nin en başarılı motorsporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nin beşinci yarışında ikinci podyum derecesine ulaştı. Belçika'daki Spa-Francorchamps Pisti'nde yoğun yağmur altında gerçekleşen yarışta harika bir performans gösteren Ayhancan Güven, altıncı cepten başladığı yarışta ikinci olmayı başardı. 2021 Porsche Supercup takviminin altıncı yarışı 5 Eylül'de yine Hollanda'da Zandvoort Pisti'nde koşulacak.

Türkiye'nin en başarılı motorsporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nde ikinci podyum derecesine Belçika'da ulaştı. Porsche Supercup takviminin beşinci yarışı Spa-Francorchamps Pisti'nde koşulurken, Ayhancan Güven harika bir performans ortaya koydu. Yoğun yağmur altındaki mücadeleye altıncı cepten başlayan başarılı pilot, bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı. Bu sonuçla Ayhancan, sezonun ikinci poydum derecesine ulaştı.

Yarışa altıncı sıradan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk virajda rakiplerinin baskısına çok iyi bir sürüşle karşı koydu ve dördüncülüğe yükselmeyi başardı. Startın hemen ardından Larry Ten Voorde spin atarak diğer sürücülere zor anlar yaşatırken, Ayhancan bu fırsattan yararlanarak ikinci sıraya yükseldi. Bu noktadan sonra konumunu korumayı başaran Ayhancan Güven, son iki tur kala Dylan Pereira ile kıyasıya bir birincilik mücadelesine girişti. Ayhancan, takım arkadaşı Pereira'nın kendisini çimlere kadar çıkarmasının ardından sakinliğini koruyarak ikinci sırada kalmayı tercih etti. Yarışın bitimine çok az kala çıkan sarı bayraklar sebebiyle Ayhancan Güven ikinci olarak mücadeleyi podyumda tamamladı. 2021 Porsche Supercup takviminin altıncı yarışı 5 Eylül'de Hollanda'da Zandvoort Pisti'nde koşulacak. - İSTANBUL

Ayhancan Güven, Belçika'da podyumda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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