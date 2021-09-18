SPOR Ayhan Avcı : Avrupa arenasından çekilme eşiğine gelebiliriz

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, 'Maddi yönden sıkıntılarımız var. Sponsorlukla ilgili sorunlar halledilmeye çalışılıyor. Ama halledilememe ihtimali de gözüküyor. O ihtimalde Avrupa arenasından çekilme eşiğine gelebiliriz. Biz şu an ona bakmıyoruz. Avrupa Ligi ön eleme müsabakalarına gidip birinci olarak dönmek istiyoruz' dedi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan Bellona Kayseri Basketbol, yeni, sezon çalışmalarını sürdürdü. Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, düzenlenen medya gününde yaptığı açıklamada, "10-15 gündür tam takım olarak çalışıyoruz. Çok iyi geçti. 2 hazırlık maçı yaptık. Bir maç daha yapacağız. Oraya hazır gideceğimizi düşünüyorum. Zor bir turnuvaya gideceğiz. Şansımız herkes kadar, kolay olmayacağını biliyoruz. Bu seneki takımda çok star oyuncumuz yok ama olanlar da çok iyi mücadele ediyor. 15 günde çok iyi yol kat ettik. 5 yabancı ile mücadele edeceğiz. Ön elemelerde 2 maçı da kaybetsek Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğiz. Bu bütçe ile çok başarılı olacağız. İlk 2 hazırlık maçımız bunun sinyallerini verdi. 2-3 teknik idman yapmamız lazım. Yarın Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağız. Onunla da teknik çalışmaları tamamlayacağız" diye konuştu.

"MADDİ SIKINTILARIMIZ VAR"

Yeni sezon önemli mücadelelerde yer alacaklarını kaydeden Avcı, 'Tam takım gideceğimiz Avrupa Kupası Ön Eleme müsabakalarını birinci olarak çıkıp Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Ondan sonra işin rengi değişecek. Burası en iyi takımların mücadele ettiği lig. Biz döndüğümüzde kulübümüzün de akıbeti belli olacak. Hala sıkıntılarımız var. Maddi yönden sıkıntılarımız var. Sponsorlukla ilgili sorunlar halledilmeye çalışılıyor. Ama halledilememe ihtimali de gözüküyor. O ihtimalde Avrupa arenasından çekilme eşiğine gelebiliriz. Biz şu an ona bakmıyoruz. Avrupa Ligi ön eleme müsabakalarına gidip birinci olarak dönmek istiyoruz. Oyuncular da biz de bu şehri layık olduğu Avrupa Ligi'ne getirelim, gerisi yöneticilerimizin gayreti ve daha üst makamda olanların taktiri olacak. Futbol takımının 1 maç primine bizim sezonumuz rahat geçebiliyor. Bu durumda bile biz o parayı bulamıyoruz. Ama çabalar ve çalışmalar var" ifadelerini kullandı.