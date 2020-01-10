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Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu

Bir dönem A Milli Takım forması giyen Aydın Yılmaz ve geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Erdi Şehit, Çek Cumhuriyeti Birinci Lig takımlarından FK Príbram'a transfer oldu.

10.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:56
Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu

Çek Cumhuriyeti ekibi FK Pribram, iki Türk oyuncu ile anlaşmaya vardı. 9 Ocak'ta Çek kulübü ile deneme antrenmalarına çıkmaya başlayan Yılmaz ve Şehit, Pribram ile resmi sözleşmeye imza attı.

Futbol kariyerine Galatasaray altyapısı ile başlayan 31 yaşındaki futbolcu 'ın sarı kırmızılılar ile 5 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Bir dönem Fenerbahçe U21 Takımı'nda mücadele eden Erdi Şehit ise son olarak TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı 'da forma giymişti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu
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