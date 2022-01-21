Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira 98 kuruştan, en yüksek 29 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira 98 kuruştan, en yüksek 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|20,98
|29,00
|Natürel ham zeytinyağı
|41,50
|41,50
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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