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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira 98 kuruştan, en yüksek 29 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira 98 kuruştan, en yüksek 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir20,9829,00
Natürel ham zeytinyağı41,5041,50

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri

Hamster Coin, Ticaret, Aydın, Ekonomi, Haber

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