Karacasu da alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacasu da alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karacasu da alevlere teslim oldu Traktörünü alan yangına koştu, iş makinaları bölgeye sevk edildi Ormanlık alanda bulunan 16 ev tahliye edildi Aydın'ın Karacasu ilçesinde başlayan orman yangınına karada müdahale edebilmek için bölgeye iş makinaları sevk edilirken bölge halkı da yangının...

Karacasu da alevlere teslim oldu

Traktörünü alan yangına koştu, iş makinaları bölgeye sevk edildi

Ormanlık alanda bulunan 16 ev tahliye edildi

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde başlayan orman yangınına karada müdahale edebilmek için bölgeye iş makinaları sevk edilirken bölge halkı da yangının söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki dağlık alanda akşam saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyüdü. Kısa sürede etkisini artıran yangını söndürme çalışmaları devam ederken, traktörünü alan vatandaşlar da yangına koştu. Alevlerle mücadele eden ekiplere yardımcı olabilmek adına yangın bölgesine gelen bölge halkı, traktörlerine bağladıkları su tankerleri ile yangının söndürme çalışmalarına destek oldu. Alemler Mahallesindeki ormanlık alanda bulunan 16 ev ise olası bir yangının sıçraması durumuna karşı tahliye edildi. Dağlık alanda meydana gelen yangına karayolundan da müdahale edebilmek için bölgeye sevk edilen iş makinaları yol açma çalışmaları gerçekleştirirken itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin alevlerle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Arazi koşullarının zorluğu sebebiyle söndürme çalışmalarında zor anlar yaşanırken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Karacasu da alevlere teslim oldu
Karacasu da alevlere teslim oldu
Karacasu da alevlere teslim oldu
Karacasu da alevlere teslim oldu
Karacasu da alevlere teslim oldu
Karacasu da alevlere teslim oldu
Karacasu da alevlere teslim oldu
Karacasu da alevlere teslim oldu
Karacasu da alevlere teslim oldu
Karacasu da alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Can Bartu Nihat Özdemir Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karacasu da alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 21:47:34. #1.16#

title