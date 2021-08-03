Karacasu da alevlere teslim oldu

Karacasu da alevlere teslim oldu Traktörünü alan yangına koştu, iş makinaları bölgeye sevk edildi Ormanlık alanda bulunan 16 ev tahliye edildi Aydın'ın Karacasu ilçesinde başlayan orman yangınına karada müdahale edebilmek için bölgeye iş makinaları sevk edilirken bölge halkı da yangının...

Karacasu da alevlere teslim oldu

Traktörünü alan yangına koştu, iş makinaları bölgeye sevk edildi

Ormanlık alanda bulunan 16 ev tahliye edildi

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde başlayan orman yangınına karada müdahale edebilmek için bölgeye iş makinaları sevk edilirken bölge halkı da yangının söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki dağlık alanda akşam saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyüdü. Kısa sürede etkisini artıran yangını söndürme çalışmaları devam ederken, traktörünü alan vatandaşlar da yangına koştu. Alevlerle mücadele eden ekiplere yardımcı olabilmek adına yangın bölgesine gelen bölge halkı, traktörlerine bağladıkları su tankerleri ile yangının söndürme çalışmalarına destek oldu. Alemler Mahallesindeki ormanlık alanda bulunan 16 ev ise olası bir yangının sıçraması durumuna karşı tahliye edildi. Dağlık alanda meydana gelen yangına karayolundan da müdahale edebilmek için bölgeye sevk edilen iş makinaları yol açma çalışmaları gerçekleştirirken itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin alevlerle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Arazi koşullarının zorluğu sebebiyle söndürme çalışmalarında zor anlar yaşanırken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir