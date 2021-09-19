Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası'nda adını finale yazdırdı
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası' nda Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Uğur İnan Spor Salonu'nda Romanya temsilcisi Voluntari'yi 3-0 mağlup ederek finalde oynamaya hak kazandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası' nda Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Uğur İnan Spor Salonu'nda Romanya temsilcisi Voluntari'yi 3-0 mağlup ederek finalde oynamaya hak kazandı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası'nın Romanya temsilcisi Voluntari ile karşılaştı. İkinci maçına iyi başlayan mavi-beyazlı ekip, ilk seti rakibi karşısında 25-11 aldı. Aydın BBSK ikinci seti ise 25-15 kazandı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan Aydın'ın Sultanları, seti 25-12 kazanarak salondan 3-0 galip ayrıldı.
Aydın Sultanları'nın finaldeki rakibini bu akşam 19.00'da oynanacak olan Jedinstvo- Aris Thessaloniki maçı belirleyecek. - AYDIN