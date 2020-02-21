Aydın'ın filede zor sınavı

21.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:23

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 18'inci hafta mücadelesinde evinde zirve takipçisi Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

İlk yarıda deplasmanda güçlü rakibine 3-0 yenilen Aydın temsilcisi bu kez seyircisinin desteğiyle sürpriz bir skora imza atmayı hedefliyor. Ligde 6'ncı sırada yer alan Aydın'ın 23, 2'nci sıradaki Eczacıbaşı'nın 45 puanı bulunuyor.

Kaynak: DHA

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