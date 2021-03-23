Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın-Denizli Karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada tırın çarptığı motosiklet sürücüsünün hafif yaralı vaziyette ayağa kalkması teselli kaynağı oldu.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu üzeri Köşk ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın istikametinden Denizli istikametine doğru seyreden 07 D 7260 plakalı tır, Köşk ilçe girişine geldiği sırada aynı istikamette seyreden E. Ş. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.Ş. motosikletiyle birlikte yol kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı