Aydın'da gıda amaçlı salep üretimi yapılabilecek

AYDIN (İHA) - Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yayımlanan genel ge kapsamında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler salep bitkisinin üretimini gerçekleştirebilecek.

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca 24.01.2022 tarihinde yayımlanan "Gıda Amaçlı Salep Üretimi Genelgesi" (2022/1) kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilerimiz, salep bitkisinin yurtiçinde üretilmesi ve tüketilmesi kaydıyla, aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde gıda amaçlı salep bitkisi üretimi yapabilecektir. Buna göre; üretimin her aşaması İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri gözetiminde yapılacaktır. Üretim yapmak isteyen çiftçilerin, üretim yerinin bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, bu Genelge ekinde yer alan Salep Üretimi Başvuru Formu (EK 1) ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Üretim için ihtiyaç duyulan anaç salep yumruları, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerinden temin edilecektir. Üretim için temin edilen yumrulara ait fatura, Salep Üretimi Başvuru Formu ekinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ibraz edilecektir. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, üretim yerini ve yetiştiricilik amacıyla temin edilen yumru miktarını yerinde tespit ederek tutanağa bağlayacaktır. Çiftçiler hasat zamanını, en az 2 hafta önceden İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirecektir. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, hasat işlemini yerinde kontrol ederek, kaç adet/kg yumru elde edildiğini tespit edecektir. Tespit edilen yumru miktarı ekte yer alan Salep Hasat Formuna (EK 2) işlenip Salep Hasat Formunun bir nüshası üreticiye verilecek, bir nüshası ise üretici dosyasında muhafaza edilecektir. Nakliye işlemlerinde Salep Hasat Formu kullanılacaktır. Salep üreticileri, Salep Hasat Formu üzerindeki yumru miktarı kadar satış yapabilecektir. Üreticiler kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikinci ve sonraki yıllardan itibaren anaç salep parseli kurabilecektir. Anaç salep parselleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin gözetiminde ve kayıtlı olarak kurulacaktır. Denetim ve takip işlemleri, yumru üretimindeki kurallara tabi olacaktır. Değerli üreticilerimize önemle duyurulur" denildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi