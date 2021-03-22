Aydın'da fuhuştan 13 şahsa işlem yapıldı
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Aydın'da fuhuştan 13 şahsa işlem yapıldı

22.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:55
Aydın'da fuhuştan 13 şahsa işlem yapıldı

Aydın'da son bir hafta içerisinde yapılan fuhuş operasyonlarında 13 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Aydın'da son bir hafta içerisinde yapılan fuhuş operasyonlarında 13 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Fuhuşla Mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, son bir hafta içinde fuhuş yapıldığı tespit edilen 5 eve baskın düzenlendi. Yakalanan toplam 13 şahsa Fuhuş Yapmak, Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek suçlarından adli ve idari işlem yapılarak, fuhuş yapılan evler mühürlendi. Ayrıca fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs ise sınır dışı edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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