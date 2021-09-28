Aydın'da eski hükümlüler patron oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da eski hükümlüler patron oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aydın'da eski hükümlüler patron oldu

Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü iş birliği ile 9 eski hükümlüye kendi işlerinin patronu olmaları için 369 bin 315 lira destek verildi.

AYDIN (İHA) - Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü iş birliği ile 9 eski hükümlüye kendi işlerinin patronu olmaları için 369 bin 315 lira destek verildi.

Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün kendi işini kurmak isteyen hükümlülere yönelik destekleri pandemi döneminde de devam ediyor. Engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe programlarından faydalanmak üzere Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunan eski hükümlülerden 9'u kendilerinden istenen şartları yerine getirerek kendi işinin patronu oldu.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nün iş birliğinde ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında projelerini başarıyla hayata geçiren 9 eski hükümlünün 3'ü küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 3'ü büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine başlarken, geri kalan üç eski hükümlü ise mobilyacılık, spor salonu, hurda malzeme işletmeciliği alanlarında iş yerlerini açarak kendi işlerinin patronu oldu. Kendi işini kuran 9 eski hükümlüye hibe programları kapsamında küçükbaş yetiştiriciliği için 119 bin 705 lira, büyükbaş yetiştiriciliği için 126 bin 145 lira ve iş yeri kurulumları için de 123 bin 465 lira olmak üzere toplam 369 bin 315 lira destek verildi. - AYDIN

Aydın'da eski hükümlüler patron oldu

Aydın'da eski hükümlüler patron oldu

Aydın'da eski hükümlüler patron oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Mustafa Keser Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da eski hükümlüler patron oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:43:38. #1.12#