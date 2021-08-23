Aydın'da ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Aydın'da ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ATV olarak bilinen arazi motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ATV olarak bilinen arazi motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Karabacaklı'nın (61) kullandığı plakası olmayan ATV, Yukarıgörle Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karabacaklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yolcu konumundaki yaralı Murat U. ise sağlık ekiplerince Karacasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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