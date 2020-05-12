'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor Dar gelirli vatandaşların faturalarını hayırseverlerin ödemesi için ilk olarak İBB tarafından başlatılan "Askıda Fatura" uygulamasına katılan belediye sayısı her geçen artıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi'nin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi de uygulamaya katıldı. Aydın'da uygulama yarından itibaren başlayacak.

İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İzmit Belediyesi'nin katıldığı "Askıda Fatura" uygulamasına katılan son belediye Aydın Büyükşehir Belediyesi oldu.

AYDIN'DA YARIN BAŞLIYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısında yaptığı açıklamada yarından itibaren "Askıda Fatura" uygulamasının başlanacağını duyurdu. Aydın'da da 13 Mayıs'tan itibaren başlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılması dileğinde bulundu.

"İYİLİK BULAŞICIDIR"

Başkan Çerçioğlu gündem maddelerinin görüşülmesi öncesi yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dayanışmamızı büyütmek ve yardımlaşmamızı arttırmak adına yarından itibaren, 'Askıda Fatura' uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulama ile Aydın'daki ve Aydın'ın dışındaki hayırsever vatandaşlarımız, ihtiyaç sahiplerine destekte bulunarak, birlik ve beraberliğimize daha da anlam katacağını düşünüyorum. İyilik bulaşıcıdır, İstanbul'dan Aydın'a, Aydın'dan tüm Türkiye'ye yayılacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA