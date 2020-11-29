Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-2
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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-2

29.11.2020 17:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:41
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-2

SALON: Aydın Mimar SinanHAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xx), Ezgi (xxx), Janset Cemre (xxx), Meryem (xxx), Grothues (xxx), Hande (xx), Pınar (xxx), Pelin (xx), Ecem (xx), Berra (xx)KUZEYBORU: Arelya (xx), Ikic (xxx), Ceren Nur...

SALON: Aydın Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xx), Ezgi (xxx), Janset Cemre (xxx), Meryem (xxx), Grothues (xxx), Hande (xx), Pınar (xxx), Pelin (xx), Ecem (xx), Berra (xx)KUZEYBORU: Arelya (xx), Ikic (xxx), Ceren Nur (xx), Boskovic (xxx), Mitchem (xxx), Sabriye (xx), Dilek (xx), Arzum (xx), Sinem (x), Humay (x), Victoria (x)SETLER: 26-24, 25-18, 21-25, 23-25, 15-7SÜRE: 139 dakika (33, 28, 29, 33, 16)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19'uncu hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Kuzeyboru'yu tie-break setiyle 3-2 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-18, 21-25, 23-25 ve 15-7'lik skorlarla sona erdi. 

 

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- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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