Aydın 8. Tarım Fuarı için geri sayım başladı

23.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:05

8. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, 23-26 Ocak tarihlerinde Aydın Efeler Pamuk Tariş depolarında ziyaretçileriyle buluşmak üzere hazırlıklarını tamamlıyor.



Aydın Ticaret Borsası başvurusu üzerine Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, KOSGEB, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası, Efeler Ziraat Odası, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, Aydın Makine Mühendisleri Odası, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası destekleriyle, S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi deposunda gerçekleştirilecek. 8. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarına, 62'si uluslararası olmak üzere 350 markanın katılım sağlaması bekliyor.



Uluslararası düzeyde 23-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın, Pamuk Tariş depolarında 8. kez gerçekleşecek olan fuar hakkında açıklama yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan ilimizde, gerçekleştireceğimiz Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı ile katılımcıların ürünlerini ve markalarını tanıtmasını, ziyaretçileri tarım alanındaki her geçen gün yenilenen teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Firmaların yurtiçi ve yurtdışı pazarda söz sahibi olmaları adına fuarların önemi büyüktür. İlimiz ekonomik ve ticari potansiyelinin arttırılması açısından önemli bir yeri olan "7. Tarım fuarımızı İzmir, Denizli, Manisa, Muğla, Kütahya ve diğer illerden olmak üzere 207 bin ziyaretçi ve 80 milyon TL'nin üzerinde sıcak satışla bitirmiştik. 23-26 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek fuarımızın verimli geçmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.



KOSGEB'den katılımcı firmalara yüzde 60 destek



Aydın KOSGEB Müdürü Sadullah Dülger ise, "İlimizde 23-26 Ocak 2019 tarihlerinde Aydın Efeler Pamuk Tariş depolarında gerçekleşecek olan 8. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarına katılım sağlayan firmaları, müdürlüğe yapacakları başvuru sonrasında yüzde 60 oranında desteklenebileceğini bildirdi. İşletme geliştirme destek programı kapsamında, destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 metrekaredir. Destekleme firmaların organizatör kuruluştan temin edilen boş yer alan kiralaması, standart stant konstrüksiyonu ve giderlerini kapsamaktadır. Ürettiğiniz ürünleri fuarda tanıtarak satışlarınızı arttırabilirsiniz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA